В школьную столовую завезли яблочный и томатный сок в 3 литровых банках.Всего 84 ли??ров сока.Сколько банок с томатным соком,если с яблочным соком 19 банок

Математика

В школьную столовую завезли яблочный и томатный сок в 3 литровых банках.Всего 84 ли??ров сока.Сколько банок с томатным соком,если с яблочным соком 19 банок

Автор: Гость