В школьную столовую завезли яблочный и томатный сок в 3 литровых банках.Всего 84 ли??ров сока.Сколько банок с томатным соком,если с яблочным соком 19 банок
Математика
В школьную столовую завезли яблочный и томатный сок в 3 литровых банках.Всего 84 ли??ров сока.Сколько банок с томатным соком,если с яблочным соком 19 банок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84-57=27 литров томатного 27:3=9 банок
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