В школьную столовую завезли яблочный и томатный сок в 3 литровых банках.Всего 84 ли??ров сока.Сколько банок с томатным соком,если с яблочным соком 19 банок

Математика
В школьную столовую завезли яблочный и томатный сок в 3 литровых банках.Всего 84 ли??ров сока.Сколько банок с томатным соком,если с яблочным соком 19 банок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84-57=27 литров томатного 27:3=9 банок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
3) В уравнении х²+px-39=0 один их этих корней равен 13. Найдите другой корень и коэффици??нт p. 4) Решите уравнение: (2х-3)²=11х-19
Ответить
Экономика
Визначте загальну потребу у сировині та пакувальних матеріалах на перспективу : 1. Обсяг виробництва у звітному році - 5800 т. 2. Витрати сиро...
Ответить
Французский язык
Fais douze phrases avec la restriction ne ... que. Ecris-les dans ton cahier.
Ответить
Литература
Рассказ Шукшина- Критики. Вопрос: Какую проблему поднимает автор в этом рассказе?
Ответить
Математика
Начерти прямоугольник со сторонами 7 см и 4 см .измерь его площадь в кв.см.чему равн?? площадь прямоугольника?
Ответить