За 40 одинаковых чайных чашек заплатили 6480 р.Сколько стоят 60 одинаковых кофейных ч??шек,если одна кофейная чашка в 2 раза дешевле чайной?Сколько чайных чашек сожно купить на эти деньги

Математика

За 40 одинаковых чайных чашек заплатили 6480 р.Сколько стоят 60 одинаковых кофейных ч??шек,если одна кофейная чашка в 2 раза дешевле чайной?Сколько чайных чашек сожно купить на эти деньги

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