За 40 одинаковых чайных чашек заплатили 6480 р.Сколько стоят 60 одинаковых кофейных ч??шек,если одна кофейная чашка в 2 раза дешевле чайной?Сколько чайных чашек сожно купить на эти деньги
Математика
За 40 одинаковых чайных чашек заплатили 6480 р.Сколько стоят 60 одинаковых кофейных ч??шек,если одна кофейная чашка в 2 раза дешевле чайной?Сколько чайных чашек сожно купить на эти деньги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6480÷40=162(руб)-стоимость одной чайной чашки; 162÷2=81(руб)-стоимость одной кофейной чашки; 81×60=4860(руб)-стоимость 60ти кофейных чашек; 4860÷162=30(чайных чашек)-можно купить на 4860 руб;
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