Какая масса воды прореагирует с литием массой 3,5 г? (пожалуйста, полный ответ)

Гость: Гость:

2Li+2H2O=2LiOH+H2 3,5г / 7г/моль=0,5 моль лития 0,5моль/2*1= 0,25 моль водорода 0,25моль * 2г/моль=0,5 грамм водорода 22,4л/моль * 0,25моль=5,6 литров водорода (при н. у. : температуре 0С или 273,15К и давлении в 1 атмосферу или 101325 Па)