Написати програму в Паскалі. Дано масив А [1..n, 1..n]. Знайти номери рядків, всі елемен??и яких парні.
Информатика
Написати програму в Паскалі. Дано масив А [1..n, 1..n]. Знайти номери рядків, всі елемен??и яких парні.
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