Помогите,пожалуйста.Составьте два предложения с прилагательным веселый,в одном из которых он выполняет роль определения,а в другом сказуемого.

Українська мова
Помогите,пожалуйста.Составьте два предложения с прилагательным веселый,в одном из которых он выполняет роль определения,а в другом сказуемого.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Сегодня нам устроили веселый праздник (определение). 2) Он мне сегодня кажется веселым(сказуемое).
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