Помогите,пожалуйста.Составьте два предложения с прилагательным веселый,в одном из которых он выполняет роль определения,а в другом сказуемого.

Українська мова

Помогите,пожалуйста.Составьте два предложения с прилагательным веселый,в одном из которых он выполняет роль определения,а в другом сказуемого.

Автор: Гость