ПОЖАААЛУЙСТА Дачник шел от дачи до магазина проселочной дорогой со скоростью 5 к??/ч, а возвращался обратно лесной дорогой со скоростью 3 км/ч, причем на обратную дорогу он затратил на 8 минут меньше. Найдите пусть, пройденный...

Алгебра
ПОЖАААЛУЙСТА Дачник шел от дачи до магазина проселочной дорогой со скоростью 5 к??/ч, а возвращался обратно лесной дорогой со скоростью 3 км/ч, причем на обратную дорогу он затратил на 8 минут меньше. Найдите пусть, пройденный дачником до магазина и обратно, если лесная дорога на 2 км короче проселочной. ответы: 1)12 км 2)6км 3)8км 4)10км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х  лесная дорога х+2 проселочная 8мин=8/60=2/15 часа (х+2)/5-х/3=2/15 3х+6-5х=2 -2х=-4 х=2км лесная дорога 2+2=4км проселочная 4+2=6км весь путь
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