ПОЖАААЛУЙСТА Дачник шел от дачи до магазина проселочной дорогой со скоростью 5 к??/ч, а возвращался обратно лесной дорогой со скоростью 3 км/ч, причем на обратную дорогу он затратил на 8 минут меньше. Найдите пусть, пройденный...

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ПОЖАААЛУЙСТА Дачник шел от дачи до магазина проселочной дорогой со скоростью 5 к??/ч, а возвращался обратно лесной дорогой со скоростью 3 км/ч, причем на обратную дорогу он затратил на 8 минут меньше. Найдите пусть, пройденный дачником до магазина и обратно, если лесная дорога на 2 км короче проселочной. ответы: 1)12 км 2)6км 3)8км 4)10км

Автор: Гость