Определите токи текущие через резисторы и напряжением на каждом из них если сопротивление первого резистора 3 ОМ второго 2 ОМ третьего 4 ОМ, а амперметр показывает 6 А

Гость: Гость:

Поперечным сечением 1,5 мм2 и длиной 3 м, подводящем ток к плитке, если сила тока в спирали 5 А? 1) найдем R= p*L/S=0,017*3/1,5=0,034 Ом U1=I*R=5*0,034=0,17 В так как линия двухпроводная то U = U1*2=0,34 В 2) Дано R1=3 Ом R2 =2 Ом R3 = 4 Ом I =6 A U1 = I*R1=18 В 1/R23=1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4 R23=4/3 Ом U2=U3= 6*4/3=8 В I2 = U2/R2=8/2=4 A I3=U3/R3=2A