При каких значениях переменной значения выражений х(х+2) и (х-4) (х+4) равны? Даю 10 баллов!
Алгебра
При каких значениях переменной значения выражений х(х+2) и (х-4) (х+4) равны? Даю 10 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х(х+2)=(х-4)(х+4) х²+2х=х²-16 2х=-16 х=-8
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