Почему очень медленно качает торрент скорость 50Кб/с как увеличить скорость помог??те пожайлуста.

Алгебра
Почему очень медленно качает торрент скорость 50Кб/с как увеличить скорость помог??те пожайлуста.
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Гость:
Все вопросы к провайдеру. И почему вопрос не по теме? :D
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