Напишите мини сочинение на тему: моя дорога в школу

Гость: Гость:

Моя школа находится довольно далеко от дома. Если ехать на автобусе, то нужно вы­ходить на третьей по счёту остановке. Но мне больше нравится ходить пешком, это занимает двадцать минут.Дорога идёт прямая, под горку. Она ши­рокой лентой пересекает один из крупных районов нашего города. Вдоль шоссе растут деревья, иногда плотной стеной закрывают проезжую часть кустарники. Но вот что меня особенно притягивает по дороге в школу — это два пруда слева от шоссе. Они небольшие, с заросшими берегами и не очень чистой во­дой, но утки там живут с ранней весны до поздней осени. Они плавают, словно кораб­лики, кормятся мальками и хлебом, который бросают прохожие. И я всегда останавливаюсь здесь ненадолго, любуюсь уточками, у кромки берега оставляю им еду.