Напишите мини сочинение на тему: моя дорога в школу
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Напишите мини сочинение на тему: моя дорога в школу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя школа находится довольно далеко от дома. Если ехать на автобусе, то нужно выходить на третьей по счёту остановке. Но мне больше нравится ходить пешком, это занимает двадцать минут.Дорога идёт прямая, под горку. Она широкой лентой пересекает один из крупных районов нашего города. Вдоль шоссе растут деревья, иногда плотной стеной закрывают проезжую часть кустарники. Но вот что меня особенно притягивает по дороге в школу — это два пруда слева от шоссе. Они небольшие, с заросшими берегами и не очень чистой водой, но утки там живут с ранней весны до поздней осени. Они плавают, словно кораблики, кормятся мальками и хлебом, который бросают прохожие. И я всегда останавливаюсь здесь ненадолго, любуюсь уточками, у кромки берега оставляю им еду.
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