Напишите мини сочинение на тему: моя дорога в школу

Русский язык
Напишите мини сочинение на тему: моя дорога в школу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя школа находится довольно далеко от дома. Если ехать на автобусе, то нужно вы­ходить на третьей по счёту остановке. Но мне больше нравится ходить пешком, это занимает двадцать минут.Дорога идёт прямая, под горку. Она ши­рокой лентой пересекает один из крупных районов нашего города. Вдоль шоссе растут деревья, иногда плотной стеной закрывают проезжую часть кустарники. Но вот что меня особенно притягивает по дороге в школу — это два пруда слева от шоссе. Они небольшие, с заросшими берегами и не очень чистой во­дой, но утки там живут с ранней весны до поздней осени. Они плавают, словно кораб­лики, кормятся мальками и хлебом, который бросают прохожие. И я всегда останавливаюсь здесь ненадолго, любуюсь уточками, у кромки берега оставляю им еду.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напишите характеристику какого нибудь героя из сказки "Спящая царевна. Жуковский"
Ответить
Английский язык
Допишите общие вопросы. Вставьте Is, Are,Have, Has, Do,Does. Дайте краткий ответ.
Ответить
Русский язык
Почему беленые стены пишется с 1 н,и примеры пожалуйста
Ответить
Литература
Напишите сочинение пожалуйста!О чём меня заставила задуматься пьеса Метерлинка Синяя птица? Помогите побыстрее
Ответить
Математика
Решить уравнение (259-(45+х))-16=123
Ответить