Допишите общие вопросы. Вставьте Is, Are, Have, Has, Do, Does. Дайте краткий ответ
Английский язык
Допишите общие вопросы. Вставьте Is, Are, Have, Has, Do, Does. Дайте краткий ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Is it raining? Are we going to school? Have you got a book? Do you like sweets? Does he eat a cake?
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