Допишите общие вопросы. Вставьте Is, Are, Have, Has, Do, Does. Дайте краткий ответ

Английский язык
Допишите общие вопросы. Вставьте Is, Are, Have, Has, Do, Does. Дайте краткий ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Is it raining? Are we going to school? Have you got a book? Do you like sweets? Does he eat a cake?
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