Плизззз помогите по русскому разбор слова аллея 2 бармен 3 аироплан
Русский язык
Плизззз помогите по русскому разбор слова аллея 2 бармен 3 аироплан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове «алле́я»: слогов—3 (а-лле-я), букв—5, звуков—6:а - глас. безуд л- согл. тверд, звонк л- согл тверд звонк е- глас ударн я - глас без уд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Как люди используют силу падающей воды? А)поливают культурные растения,Б)моют авт??мобили, В) получают электроэнергию, Г) поливают улицы городов
Алгебра
Решите пожалуйста с решением срочно!!!! 1) а) 2x-4/7=0 б) 7(3x+1)-11x=2 в) 11x=6-(4x+66) 2) a) -(2x+0,1)=3(0,5-x) б) 19x-(3x-4)=4(5x-1) в) 4(0,...
Информатика