Расположите велечины в порядке возрастания 1010 байтов, 3 байта, 4 кбайта, 10025 бит, 103??ита

Информатика
Расположите велечины в порядке возрастания 1010 байтов, 3 байта, 4 кбайта, 10025 бит, 103??ита
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10025-103-1010-3-4 Если не ошибаюсь 6-7 класс ?
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