Решите пожалуйста с решением срочно!!!! 1) а) 2x-4/7=0 б) 7(3x+1)-11x=2 в) 11x=6-(4x+66) 2) a) -(2x+0,1)=3(0,5-x) б) 19x-(3x-4)=4(5x-1) в) 4(0,25x-6)=8(0,125x+3) 3 а) x-(2x+3)+(2-0,5x) б) 2+3(y-1/3)-2(0,5+y)

Алгебра

Решите пожалуйста с решением срочно!!!! 1) а) 2x-4/7=0 б) 7(3x+1)-11x=2 в) 11x=6-(4x+66) 2) a) -(2x+0,1)=3(0,5-x) б) 19x-(3x-4)=4(5x-1) в) 4(0,25x-6)=8(0,125x+3) 3 а) x-(2x+3)+(2-0,5x) б) 2+3(y-1/3)-2(0,5+y)

Автор: Гость