Как люди используют силу падающей воды? А)поливают культурные растения,Б)моют авт??мобили, В) получают электроэнергию, Г) поливают улицы городов

Окружающий мир

Как люди используют силу падающей воды? А)поливают культурные растения,Б)моют авт??мобили, В) получают электроэнергию, Г) поливают улицы городов

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