Решить уравнение (259-(45+х))-16=123

Математика
Решить уравнение (259-(45+х))-16=123
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(259-(45+х))-16=123 259-45-х-16=123 -х=123-259+45+16 -х=-75:(-1) х=75
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