Напишите сочинение пожалуйста!О чём меня заставила задуматься пьеса Метерлинка Синяя птица? Помогите побыстрее

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Сейчас я прочел удивительную пьесу Мориса Метерлинка "Синяя птица". С самого начала меня удивил заголовок и весьма необычные имена героев. С первых же страниц я понял - передо мною необыкновенное, феерическое произведение. Пьеса Мориса Метерлинка заставляет задуматься о многих жизненных проблемах. Я задумался о счастье. "А что же такое счастье?" - задался я этим вопросом. Посетив вместе с героями Сады Блаженств, я убедился, что счастье - это не богатство с его пошлой музыкой и ярко украшенными залами. Это что-то иное, как, например, Материнская Любовь, Радость Быть Справедливым, Радость Быть Добрым... Эти Радости делают человека действительно счастливым. Но порой мы не видим их. Материнская Любовь сказала: " ... с закрытыми глазами ничего нельзя увидеть...". Оттого что мы слепы, мы проходим мимо нашего счастья и порою его не замечаем, но стоит оглянуться и... Также и наши герои абсолютно не подозревали, что Синяя птица - это обыкновенная горлица, живущая в их доме. Это путешествие помогло Тильтилю и Митиль стать добрее и лучше, а меня Синяя птица научила видеть счастье всегда и во всем.