Почему одноклеточный уровень огранизации жизни оказался менее пригрессивный, че?? многоклеточный?
Биология
Почему одноклеточный уровень огранизации жизни оказался менее пригрессивный, че?? многоклеточный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что при мутации клетки одноклеточный организм погибнет, а многоклеточный лучше приспособится к изменениям среды
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