Расположите числа в порядке убывания:а)- 1\2 ; -3\4 ; -7\12 б) 3\10 ; 2\5 ; 9\25
Математика
Расположите числа в порядке убывания:а)- 1\2 ; -3\4 ; -7\12 б) 3\10 ; 2\5 ; 9\25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) приводим числа к одному знаменателю, получается: -7/12; -3/4; -1/2 (в готовом виде) б) тоже самое: 9/25; 3/10; 2/5
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