Напишите предложение на словосочетания: быстрый футболист, сильный игрок, круглы?? мяч, футбольный мяч (из этих словосочетаний выберите 2 какие удобно); сидел на пне, пил чай, на руках перчатки, лыжи на ногах (тоже самое выбер...

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Напишите предложение на словосочетания: быстрый футболист, сильный игрок, круглы?? мяч, футбольный мяч (из этих словосочетаний выберите 2 какие удобно); сидел на пне, пил чай, на руках перчатки, лыжи на ногах (тоже самое выберите из них 2 слово-ий какие удобно); стоял устало, смотрел нагибаясь, его соперник. (выберите 2) И всё. Задание дано.

Автор: Гость