Напишите предложение на словосочетания: быстрый футболист, сильный игрок, круглы?? мяч, футбольный мяч (из этих словосочетаний выберите 2 какие удобно); сидел на пне, пил чай, на руках перчатки, лыжи на ногах (тоже самое выбер...

Русский язык
Напишите предложение на словосочетания: быстрый футболист, сильный игрок, круглы?? мяч, футбольный мяч (из этих словосочетаний выберите 2 какие удобно); сидел на пне, пил чай, на руках перчатки, лыжи на ногах (тоже самое выберите из них 2 слово-ий какие удобно); стоял устало, смотрел нагибаясь, его соперник. (выберите 2) И всё. Задание дано.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быстрый футболист забил рекордное количество голов. Футбольный мяч состоит из покрышки, подкладки и камеры. или надо одно предложение из двух словосочетаний?
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