Воду какой массы можно нагреть от 15 до 55 градусов цельсия, затратив для этого 420 кД?? энергии? Можно еще условие задачи записать
Физика
Воду какой массы можно нагреть от 15 до 55 градусов цельсия, затратив для этого 420 кД?? энергии? Можно еще условие задачи записать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: t1 = 15 градусов t2 = 55 градусов Q = 420 Дж c = 4200 Дж/кг m - ? Решение: Q = c*m*(t2 - t1) m = Q/(c*(t2 - t1)) 55 - 15 = 40 градусов m = 420Дж/ (4200 Дж/кг * 40) = 0,0025 кг.
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