Воду какой массы можно нагреть от 15 до 55 градусов цельсия, затратив для этого 420 кД?? энергии? Можно еще условие задачи записать

Физика

Воду какой массы можно нагреть от 15 до 55 градусов цельсия, затратив для этого 420 кД?? энергии? Можно еще условие задачи записать

Автор: Гость