Что значит как курица лапой фразиологизм

Русский язык
Что значит как курица лапой фразиологизм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делать не аккуратно вот так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу. Уровнением!
Ответить
Математика
Сделай к задаче чертёж и реши её! Из двух городов ,расстояние между которыми 7 400 к??,вылетели одновременно навстречу друг другу два самолёта и ...
Ответить
Математика
Последовательность строится по следующему закону. На первом месте стоит число 4, далее за каждым числом стоит сумма цифр его квадрата, увелеченная ...
Ответить
Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ВОПРОСАМИ!!! СПАСИБО! И МОЖНО КРАТКО.
Ответить
Биология
Установите соответствие между белками и их функциями Белки: Функции А. Кератин 1. Строительная Б. Гемоглобин 2. Запасающая В. Актин 3. Защ...
Ответить