Помогите решить задачу. Уровнением!
Математика
Помогите решить задачу. Уровнением!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: х/45-х/60=4 4х-3х=720 х=720(км) - расстояние 2способ: расстояние одинаковое, скорость скорого поезда 60 45х=60(х-4) 45х=60х-240 15х=240 х=240:15 х=16(час) - время движения пассажирского поезда 16-4=12(час) - время движения скорого поезда
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