Установите соответствие между белками и их функциями Белки: Функции А. Кератин 1. Строительная Б. Гемоглобин 2. Запасающая В. Актин 3. Защитная Г. Антитела 4. Двигательная Д. Миозин 5. Транспортная Е. Фибриноген 6. Ферм...
Биология
Установите соответствие между белками и их функциями Белки: Функции А. Кератин 1. Строительная Б. Гемоглобин 2. Запасающая В. Актин 3. Защитная Г. Антитела 4. Двигательная Д. Миозин 5. Транспортная Е. Фибриноген 6. Ферментативная Ж. Коллаген 7. Регуляторная З. Альбумин И.Каталаза К. Пепсин
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Гость:
Кароче тута все есть. Списывай на здоровья. Не забудь сказать спасибо
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