5 примеров метафор,5 примеров олицитворений,5 примеров эпитетов
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5 примеров метафор,5 примеров олицитворений,5 примеров эпитетов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метафора: ледяное сердце, глаз-алмаз, солнце встаёт, часы идут, железные нервы. Олицетворение: злится зима, ветер поет, дождь плачет, буря воет, слезы подступили. Эпитет: румяная заря, золотой человек, яркий голос, быстрые мысли, человек-компьютер
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