5 примеров метафор,5 примеров олицитворений,5 примеров эпитетов

Русский язык
5 примеров метафор,5 примеров олицитворений,5 примеров эпитетов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метафора: ледяное сердце, глаз-алмаз, солнце встаёт, часы идут, железные нервы. Олицетворение: злится зима, ветер поет, дождь плачет, буря воет, слезы подступили. Эпитет: румяная заря, золотой человек, яркий голос, быстрые мысли, человек-компьютер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Очень надо, срочно!!!!¡!!!!!!!!!!!!
Ответить
Физика
Воду какой массы можно нагреть от 15 до 55 градусов цельсия, затратив для этого 420 кД?? энергии? Можно еще условие задачи записать
Ответить
Алгебра
Помогите решить систему уравнения
Ответить
Другие предметы
Что такое Дс (написала девушка )
Ответить
Русский язык
Что значит как курица лапой фразиологизм
Ответить