Почему Ольга влюбилась в Штольца?

Гость: Гость:

Андрей был человеком практичным и инициативным, прекрасно умел приспосабливаться к жизни, в отличие от ее предыдущего возлюбленного. Брак со Штольцом гарантировал бы стабильность для нее. Хотя нельзя обвинить Ольгу в корыстолюбии по отношению к Андрею. Нет, она никогда не допустила бы лукавства или неискренности. Возникает логический вопрос: почему Ольга Ильинская полюбила Обломова, но не стала его женой? Было ли это кощунственно или лицемерно с ее стороны? Вовсе нет. Ее чувства давно иссякли. С момента расставания с Ильей Ильичем прошел год. Она поняла, что ищет надежного спутника жизни, а не витающего в облаках мечтателя. Это было очень разумно с ее стороны. Андрей же стремился во всем поддерживать возлюбленную и мог ей дать все, чего она хотела. Он был на голову выше ее в начале их отношений, поэтому роль наставника и учителя жизни выполнял он. Правда, со временем жена переросла его в духовном развитии и по силе чувств, и по глубине размышлений. Казалось бы, что союз двух людей с очень схожими ценностями и жизненной позицией должен быть просто идеальным.