Составить план к сказке Жуковского Спящая Царевна из 15 пунктов (будет из 5 буду ??аловаться за не полный ответ)
Литература
Составить план к сказке Жуковского Спящая Царевна из 15 пунктов (будет из 5 буду ??аловаться за не полный ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Горе царя и царицы. 2.Добрый рак. 3.Счастье. 4.Весёлый пир. 5.,,Награда" злой чародейки. 6.Указ царя. 7.,,расцвела как майский цвет" 8.,,Дай-сказала наконец-осмотрю я наш дворец. 9.Старушоночка. 10.Жданная гостья. 11.Сон всего дворца. 12.Попытки смельчаков. 13.Царский сын. 14.Поцелуй царевича. 15.Свадьба и пир.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пж Задача: турист преодолел пешком и на автобусе расстояние 180 км, приче?? на автобусе он проехал в 5 раз больше расстояние, чем прошел...
Математика
Математика
1)(39+х)-84=78 2)(х-83)+316=425 3)(600-х)-92=126 4)253-(х-459)=138 5)502-(217-х)=421 6)871-(х+157)=385