Составить план к сказке Жуковского Спящая Царевна из 15 пунктов (будет из 5 буду ??аловаться за не полный ответ)

Литература

Составить план к сказке Жуковского Спящая Царевна из 15 пунктов (будет из 5 буду ??аловаться за не полный ответ)

Автор: Гость