Реши уравнение скобка открывается а плюс 606882 скобка закрывается разделить на 28 равно 22660

Математика
Реши уравнение скобка открывается а плюс 606882 скобка закрывается разделить на 28 равно 22660
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+606882):28=22660 а+606882=22660*28 а+606882=634480 а=634480-606882 а=27598
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