Реши уравнение скобка открывается а плюс 606882 скобка закрывается разделить на 28 равно 22660
Математика
Реши уравнение скобка открывается а плюс 606882 скобка закрывается разделить на 28 равно 22660
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+606882):28=22660 а+606882=22660*28 а+606882=634480 а=634480-606882 а=27598
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)(39+х)-84=78 2)(х-83)+316=425 3)(600-х)-92=126 4)253-(х-459)=138 5)502-(217-х)=421 6)871-(х+157)=385
Английский язык
Помогите пожалуйста с этими заданиями: Exercise 69. Change the tense according to the adverbs given in the brackets. 1. We have several lecture...
Русский язык
Геометрия