Боковые стороны трапеции равны 4см. и 6см. А периметр равен 27см. Найдите среднюю линию трапеции.

Геометрия
Боковые стороны трапеции равны 4см. и 6см. А периметр равен 27см. Найдите среднюю линию трапеции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=a+b+c+d c=4 см d=6 см Р=27 см 27=a+b+4+6 a+b=17 ответ: средняя линия трапеции n= 8,5 см
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