Что означает понятие хор??????? не могу найти !1!!1 помогите!!!!!!!!!!!!!!!!1
Музыка
Что означает понятие хор??????? не могу найти !1!!1 помогите!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хор это когда несколько людей поют одновременно одну песню
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значения выражения предворительно упростив его (256-x)-156 при x =44 87 238-(38+a) при a =78 0
Физика
Нить электрической лампы перегорает при силе тока 200 мА , электрическое сопротивл??ние нагретой нити лампы равно 35 Ом.Чему равно максимально допу...
Геометрия
Дано треугольник ABC и ADC, AC-общая сторона, угол A=40, угол C=70 в треугольнике ADC, угол C=66 в треугольнике ABC, BC=AD. Найти уголB
Английский язык