Найдите значения выражения предворительно упростив его (256-x)-156 при x =44 87 238-(38+a) при a =78 0

Математика
Найдите значения выражения предворительно упростив его (256-x)-156 при x =44 87 238-(38+a) при a =78 0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(256-44)-156=212-156=56 (256-87)-156=169-156=13 238-(38+78)=238-116=122 238-(38+0)=238-38=200
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