Найдите значения выражения предворительно упростив его (256-x)-156 при x =44 87 238-(38+a) при a =78 0
Математика
Найдите значения выражения предворительно упростив его (256-x)-156 при x =44 87 238-(38+a) при a =78 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(256-44)-156=212-156=56 (256-87)-156=169-156=13 238-(38+78)=238-116=122 238-(38+0)=238-38=200
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Нить электрической лампы перегорает при силе тока 200 мА , электрическое сопротивл??ние нагретой нити лампы равно 35 Ом.Чему равно максимально допу...
Геометрия
Дано треугольник ABC и ADC, AC-общая сторона, угол A=40, угол C=70 в треугольнике ADC, угол C=66 в треугольнике ABC, BC=AD. Найти уголB
Английский язык