Малыш может прибраться в комнате за30минут, а Карлсон – за 20 минут. Сколько им пона??обиться времени, чтобы вдвоем прибраться в комнате?

Математика

Малыш может прибраться в комнате за30минут, а Карлсон – за 20 минут. Сколько им пона??обиться времени, чтобы вдвоем прибраться в комнате?

Автор: Гость