Малыш может прибраться в комнате за30минут, а Карлсон – за 20 минут. Сколько им пона??обиться времени, чтобы вдвоем прибраться в комнате?

Математика
Малыш может прибраться в комнате за30минут, а Карлсон – за 20 минут. Сколько им пона??обиться времени, чтобы вдвоем прибраться в комнате?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+20=50 : 2 =25:2 = 12,5м
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