Помогите пж Задача: турист преодолел пешком и на автобусе расстояние 180 км, приче?? на автобусе он проехал в 5 раз больше расстояние, чем прошел пешком. Какое расстояние он проехал на автобусе?

Математика

Помогите пж Задача: турист преодолел пешком и на автобусе расстояние 180 км, приче?? на автобусе он проехал в 5 раз больше расстояние, чем прошел пешком. Какое расстояние он проехал на автобусе?

Автор: Гость