Помогите пж Задача: турист преодолел пешком и на автобусе расстояние 180 км, приче?? на автобусе он проехал в 5 раз больше расстояние, чем прошел пешком. Какое расстояние он проехал на автобусе?
Математика
Помогите пж Задача: турист преодолел пешком и на автобусе расстояние 180 км, приче?? на автобусе он проехал в 5 раз больше расстояние, чем прошел пешком. Какое расстояние он проехал на автобусе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть пешком турист прошел х км, тогда на автобусе 5х. Составим и решим уравнение: х+5х=180 6х=180 х=30 5*30=150 км проехал на автобусе Ответ: 150 км проехал на автобусе
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