Почему по ее мнению молодые не боятся будущего РАНЕВСКАЯ ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВА
Литература
Почему по ее мнению молодые не боятся будущего РАНЕВСКАЯ ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что, вместе им будет всё нипочем, если у них настоящая любовь. Ну и конечно, молодые боятся будущего меньше, чем люди взрослого поколения. (чисто моё мнение)
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