Почему помещичьи хозяйства перестраивались на новый лад?
История
Почему помещичьи хозяйства перестраивались на новый лад?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за низкого уровня образования крестьян, привыкших к старому укладу жизни, старым методам обработки земли. Вторая причина, это то что помещики сами не желали вкладывать деньги в развитие хозяйства.
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