Почему при меньших объемах промышленного производства в СССР, по сравнению с Германией, ее союзниками и захваченными ими странами в Европе, в советском союзе было произведено больше военной техники?
История
Почему при меньших объемах промышленного производства в СССР, по сравнению с Германией, ее союзниками и захваченными ими странами в Европе, в советском союзе было произведено больше военной техники?
Ответ(ы):
Гость:
Потому, что агрессивность практически всех государств европы, милитаризм румынии, польши, франции германии, фашизм италии, испании, финляндии, британии не оставлял возможностей для выбора, все поучаствовали в военном союзе или сговоре с хищником-германией, "бедная страдалица" польша вместе с ней разорвала на куски союзную ссср чехословакию, заблокировав ссср возможность помощи союзнику, румыния под надуманным предлогом захватила молдавию и только на этом фоне сср пошёл на договор с германией, этот фон не являлся спокойным и безопасным для ссср
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