Почему пушкин в стихотворение "Море"описывает его пафосом?

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В стихотворении "К морю" содержится романтический пафос - восхищение свободой. Море для Пушкина - символ свободы, символ безбрежной вольной стихии, родственной его духу. Образ моря, созданный Пушкиным, прекрасен и величественен. Море полно скрытой силы - оно подчиняется только своему закону ("своенравные порывы"), только своей прихоти. Оно может быть и ласковым и губительным, а шум его- "грустным", "призывным". Стихия не терпит никакого внешнего принуждения, и в этом ей сродни вольный дух человека. Ты всё-таки само стихотворение прочитай, чтобы хоть немного иметь представление о предмете и вообще, не помешает для общего развития.