Қа буыны қандай буын ашык тұйык бітеу

Қазақ тiлi
Қа буыны қандай буын ашык тұйык бітеу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а буыны ашык буын болып табыоалы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Заметка в газету в публицистическом стиле про пингвинов 7 класс
Ответить
Литература
Как гости относятся к Чацкому? (10 явление)
Ответить
Английский язык
5 задание "Ответь на вопросы"
Ответить
Обществознание
Почему местное самоуправления является элементом гражданскаго общества
Ответить
История
Почему штурм Бастилии принято считать началом французской революции
Ответить