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Қа буыны қандай буын ашык тұйык бітеу
Қазақ тiлi
Қа буыны қандай буын ашык тұйык бітеу
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а буыны ашык буын болып табыоалы
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