Почему работников на плантациях сахарного тростника называют рубщиками?

Гость: Гость:

Потому что во время сафры (сбора урожая тростника) сотни тысяч рубщиков тростника от зари до зари при жаре и неисчислимом количестве москитов и комаров срезают тростник тяжелыми длинными ножами - мачете. То есть, их называют рубщиками, потому что они рубят тростник на плантациях)