Почему работников на плантациях сахарного тростника называют рубщиками?
География
Почему работников на плантациях сахарного тростника называют рубщиками?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что во время сафры (сбора урожая тростника) сотни тысяч рубщиков тростника от зари до зари при жаре и неисчислимом количестве москитов и комаров срезают тростник тяжелыми длинными ножами - мачете. То есть, их называют рубщиками, потому что они рубят тростник на плантациях)
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