Смешали 8 литров 25-процентного водного раствора некоторого веще??тва с 12 литрами 20-процентного водного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившего...
Математика
Смешали 8 литров 25-процентного водного раствора некоторого веще??тва с 12 литрами 20-процентного водного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*0.1=0.8 чистого вещества в 8 ми литрах, 12*0.20=2.4 далее 2.4+0.8=3.2 всего вещва в 20 литрах отсюда 5/3.2=0.64 ответ 64 процентов
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