Сме­ша­ли 8 лит­ров 25-про­цент­но­го вод­но­го рас­тво­ра не­ко­то­ро­го ве­ще­??тва с 12 лит­ра­ми 20-про­цент­но­го вод­но­го рас­тво­ра этого же ве­ще­ства. Сколь­ко про­цен­тов со­став­ля­ет кон­цен­тра­ция по­лу­чив­ше­го...

Математика
Сме­ша­ли 8 лит­ров 25-про­цент­но­го вод­но­го рас­тво­ра не­ко­то­ро­го ве­ще­??тва с 12 лит­ра­ми 20-про­цент­но­го вод­но­го рас­тво­ра этого же ве­ще­ства. Сколь­ко про­цен­тов со­став­ля­ет кон­цен­тра­ция по­лу­чив­ше­го­ся рас­тво­ра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*0.1=0.8 чистого вещества в 8 ми литрах, 12*0.20=2.4 далее 2.4+0.8=3.2 всего вещва в 20 литрах отсюда 5/3.2=0.64 ответ 64 процентов
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