Почему романтическая история любви Маши и Владимира не имело счастливого конца. Что помешало?

Литература
Почему романтическая история любви Маши и Владимира не имело счастливого конца. Что помешало?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помешало то что что Маша вышла замуж за князя из-за того что рыжий мальчик Митя спёр кольцо символ помощи
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