Кто является главным героем рассказа:Ада или Соня? Случайны ли имена героинь?
Литература
Кто является главным героем рассказа:Ада или Соня? Случайны ли имена героинь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образ Сони построен на антитезе. Ее непривлекательная внешность противопоставлена богатому духовному миру. Имя героини выбрано не случайно. У читателя сразу же возникают ассоциации с Сонечкой Мармеладовой. Главные черты Сони – бескорыстие, готовность к самопожертвованию: у Сони наивная, детская душа. Образ Сони Мармеладовой прекрасно проецируется на героиню Т. Н. Толстой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста. сумма двух углов в параллелограмме равна 60 градусов. найдите все его углы. дано, решение
Алгебра
Английский язык