Кто является главным героем рассказа:Ада или Соня? Случайны ли имена героинь?

Литература
Кто является главным героем рассказа:Ада или Соня? Случайны ли имена героинь?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образ Сони построен на антитезе. Ее непривлекательная внешность противопоставлена богатому духовному миру. Имя героини выбрано не случайно. У читателя сразу же возникают ассоциации с Сонечкой Мармеладовой. Главные черты Сони – бескорыстие, готовность к самопожертвованию: у Сони наивная, детская душа. Образ Сони Мармеладовой прекрасно проецируется на героиню Т. Н. Толстой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какие химические вещества вам известны? скажи те пожалуйста очень важно!
Ответить
Русский язык
Какое лексическое значения слова у картине?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста. сумма двух углов в параллелограмме равна 60 градусов. найдите все его углы. дано, решение
Ответить
Алгебра
Даны точки а(-5;2), B(5;2),С(3,6) разложите вектор BO (О-начало координат) по векторам АВ и ??В
Ответить
Английский язык
Значение слова плакат(про осень)
Ответить