Даны точки а(-5;2), B(5;2),С(3,6) разложите вектор BO (О-начало координат) по векторам АВ и ??В
Алгебра
Даны точки а(-5;2), B(5;2),С(3,6) разложите вектор BO (О-начало координат) по векторам АВ и ??В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: A (-5; 2) B (5, 2) C (3,6) Координаты вектора OA: OA = {-5-0; 2-0} = {-5; 2} Координаты вектора AС: AC = {3-(-5); 6-2} = {8; 4} Координаты вектора CB: CB = {5-3; 2-6} = {2; -4} Находим разложение вектора BO по трем векторам: BO = OA + AC + CB BO = {-5+8+2; 2+4-4} = {5; 2}
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