Даны точки а(-5;2), B(5;2),С(3,6) разложите вектор BO (О-начало координат) по векторам АВ и ??В

Алгебра

Даны точки а(-5;2), B(5;2),С(3,6) разложите вектор BO (О-начало координат) по векторам АВ и ??В

Автор: Гость