Напишите 2-3 предложения на тему "Почему этимология вызывает интерес?" Пишу эссе. Вроде написала все, а как правильно сформулировать ответ на этот вопрос не знаю. Только, пожалуйста, не пишите бред.

Русский язык
Напишите 2-3 предложения на тему "Почему этимология вызывает интерес?" Пишу эссе. Вроде написала все, а как правильно сформулировать ответ на этот вопрос не знаю. Только, пожалуйста, не пишите бред.
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