Напишите 2-3 предложения на тему "Почему этимология вызывает интерес?" Пишу эссе. Вроде написала все, а как правильно сформулировать ответ на этот вопрос не знаю. Только, пожалуйста, не пишите бред.

Русский язык

Напишите 2-3 предложения на тему "Почему этимология вызывает интерес?" Пишу эссе. Вроде написала все, а как правильно сформулировать ответ на этот вопрос не знаю. Только, пожалуйста, не пишите бред.

Автор: Гость