Когда в америке был изобретен телефон
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Когда в америке был изобретен телефон
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Телефон, запатентованный в США 1876 году, Александром Беллом, назывался «говорящий телеграф» . Трубка Белла служила по очереди и для передачи, и для приёма человеческой речи. В телефоне А. Белла не было звонка, позже он был изобретён коллегой А. Белла — Т. Ватсоном 1878 год. Вызов абонента производился через трубку при помощи свистка. Дальность действия этой линии не превышала 500 метров. Александр Белл подал заявку в Вашингтонское патентное бюро на свое изобретение 14 февраля 1876 года. Двумя часами позже заявку на «Устройство для передачи и приема вокальных звуков телеграфным способом» подал Э. Грей из Чикаго. 7 марта 1876 года Александром Беллом был получен патент на изобретение телефона. Любопытно, что А. Белл пытался изобрести не телефон, а «гармонический телеграф» . В то время в телеграфии испытывался огромный дефицит линий. 25 июня 1876 года. Александр Белл впервые продемонстрировал свой телефон на первой Всемирной электротехнической выставке в Филадельфии.
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