Помогите пж)))на правила подобрать слова.Наречие с предлогом.Безударная гласная в корне слова(2 примера).Суффикс нн.

Русский язык
Помогите пж)))на правила подобрать слова.Наречие с предлогом.Безударная гласная в корне слова(2 примера).Суффикс нн.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
САдовый-сАд,сОлёный-сОль.Сонный,карманный,лунный.,обо всём,сначала,с налёта
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