Задачи и Решения Венского коннресса с выводом. Срочно, заранее спасибо

Гость: Гость:

1814-1815 года. К России перешла Польша с Варшавой и Финляндия.Австрия получила Ломбардио и Венецию.Была восстановлена власть папы над Римской областью.Ищ немецких государств был создан германский союз.Англия получила Капскую землю,Цейлон и Мальту. Вывод:Франция потеряла часть территорий,ну и конец правления Напалеона(1813).