Задачи и Решения Венского коннресса с выводом. Срочно, заранее спасибо
История
Задачи и Решения Венского коннресса с выводом. Срочно, заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1814-1815 года. К России перешла Польша с Варшавой и Финляндия.Австрия получила Ломбардио и Венецию.Была восстановлена власть папы над Римской областью.Ищ немецких государств был создан германский союз.Англия получила Капскую землю,Цейлон и Мальту. Вывод:Франция потеряла часть территорий,ну и конец правления Напалеона(1813).
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