Надо к каждому слову подобрать что то одно проверяемое слово,не проверяемое,чередующиеся корень или исключение
Русский язык
Надо к каждому слову подобрать что то одно проверяемое слово,не проверяемое,чередующиеся корень или исключение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полоса-полосы,сравнение-сравнивать,накосить-косит,составлять-составить
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