Надо к каждому слову подобрать что то одно проверяемое слово,не проверяемое,чередующиеся корень или исключение

Русский язык

Надо к каждому слову подобрать что то одно проверяемое слово,не проверяемое,чередующиеся корень или исключение

Автор: Гость