Скорость тела 1м/с за 5с.какой путь пройдет тело за 3с
Физика
Скорость тела 1м/с за 5с.какой путь пройдет тело за 3с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=v*t s=3*1=3м ОТВЕТ:3 метра
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