Запешите слова со значением lt;lt;умныйgt;gt;, бытующие в различных русских народных говорах, и определите, какое из слов стало общеизвестным и общеупотребительным. Головастый, догадный, надумистый , башковитый, мозговатый, мы...
Русский язык
Запешите слова со значением lt;lt;умныйgt;gt;, бытующие в различных русских народных говорах, и определите, какое из слов стало общеизвестным и общеупотребительным. Головастый, догадный, надумистый , башковитый, мозговатый, мышлявый, смыслистый, нахватный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общеупотребительное слово - башковитый
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